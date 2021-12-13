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ABD'liler, Omicron varyantına karşı endişelerinin artmasına rağmen yeterli önlem almıyor - Son Dakika

ABD'liler, Omicron varyantına karşı endişelerinin artmasına rağmen yeterli önlem almıyor

13.12.2021 23:55
ABD'liler, Omicron varyantına karşı endişelerinin artmasına rağmen yeterli önlem almıyor

NEW ABD'de yapılan araştırma, ABD'lilerin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı hakkındaki kaygılarının artmasına rağmen önlem almada eskisi kadar hassas olmadıklarını ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan araştırma, ABD'lilerin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı hakkındaki kaygılarının artmasına rağmen önlem almada eskisi kadar hassas olmadıklarını ortaya koydu.

Associated Press (AP) haber ajansı ve NORC Kamuoyu Araştırma Merkezi ortak anketine göre, Kovid-19'un Omicron varyantı dünya çapında yayıldıkça ABD halkının endişelerinin arttığı ancak yılın ilk aylarına kıyasla maske taktığını ve insanlarla görüşmelerini sınırladığını söyleyenlerin sayısının azaldığı belirlendi.

Yeni ankette, ABD'lilerin yüzde 36'sı kendisinin veya bir aile üyesinin Kovid-19'a yakalanmasından "çok veya aşırı derece" endişelendiğini söylerken bu rakamın ekimde yüzde 25 civarında olduğu belirtildi.

Kovid-19 aşısı yaptırmış olanlar aynı soruya genelde "biraz endişeli" şeklinde cevap verse de aşı olmayanların yüzde 55'i "çok az endişeli" olduğunu veya "hiç endişe duymadıklarını" ifade etti.

Anket ayrıca, ABD'lilerin evlerinin dışında, diğer insanların yanındayken "her zaman veya sıklıkla" maske takma oranının yüzde 57 olduğunu ortaya koydu.

Aşılama çalışmalarının henüz yeterli seviyeye gelmediği şubat ve mart aylarında ise aynı şeyi söyleyenlerin oranının yüzde 82 olduğu kaydedildi.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nde görevli bilim insanı Dr. Tara Kirk Sell, insanların bir tehdidi tanıdıkça hayatlarını değiştirme olasılığının azaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Associated Press, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'liler, Omicron varyantına karşı endişelerinin artmasına rağmen yeterli önlem almıyor - Son Dakika


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