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ABD'lilere Türk mutfağını tanıtan ünlü şef Orhan Yeğen vefat etti
9 dakika önce
Amerika'da 42 yıldır yemek işinde olan Türk mutfağının ünlü isimlerinden aşçı Orhan Yeğen geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.
Amerika'da 42 yıldır yemek işinde olan Türk mutfağının ünlü isimlerinden aşçı Orhan Yeğen geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:12
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