ABD'lilere Türk mutfağını tanıtan ünlü şef Orhan Yeğen vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'lilere Türk mutfağını tanıtan ünlü şef Orhan Yeğen vefat etti - Son Dakika Ekonomi

ABD'lilere Türk mutfağını tanıtan ünlü şef Orhan Yeğen vefat etti

9 dakika önce

Amerika'da 42 yıldır yemek işinde olan Türk mutfağının ünlü isimlerinden aşçı Orhan Yeğen geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

ABD'lilere Türk mutfağını tanıtan ünlü şef Orhan Yeğen vefat etti, System.String[]

Amerika'da 42 yıldır yemek işinde olan Türk mutfağının ünlü isimlerinden aşçı Orhan Yeğen geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kalp Krizi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:12 
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