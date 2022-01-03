Üye Girişi
ABD'lilerin üçte birinden fazlası hükumete karşı şiddetin bazen haklı olduğunu söylüyor - Son Dakika

ABD'lilerin üçte birinden fazlası hükumete karşı şiddetin bazen haklı olduğunu söylüyor

03.01.2022 19:43
ABD'lilerin üçte birinden fazlası hükumete karşı şiddetin bazen haklı olduğunu söylüyor

NEW ABD'de yapılan anket, halkın üçte birinden fazlasının hükümete karşı şiddet eyleminin bazen haklı olduğu düşüncesini desteklediğini ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan anket, halkın üçte birinden fazlasının hükümete karşı şiddet eyleminin bazen haklı olduğu düşüncesini desteklediğini ortaya koydu.

Washington Post ve Maryland Üniversitesi tarafından Kongre baskını yıl dönümüne günler kala yayımlanan anket, ABD'lilerin üçte birinden fazlasının bazen hükümete karşı yapılan şiddet eylemlerinin yerinde olabileceğine inandıklarını ortaya çıktı.

17 ve 19 Aralık 2021'de gerçekleştirilen ankete katılan Demokratların yüzde 23'üne kıyasla Cumhuriyetçilerin yüzde 40'ı ve bağımsızların yüzde 41'i hükümete karşı şiddetin bazen haklı olduğunu beyan etti.

1990'larda ABD'lilerin sadece yüzde 13'ünün devlet yöneticilerine karşı şiddeti haklı bulduğu, bu oranın 2010'da yüzde 16'ya, 2015'te ise yüzde 23'e yükseldiği bildirildi.

Amerikalıların en az 4'te biri medeni haklar, silah politikaları, seçim sonuçları ve çalışma gibi konularda duruma bağlı olarak güç kullanmanın doğru olabileceğini ifade etti.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump ise Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Washington, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'lilerin üçte birinden fazlası hükumete karşı şiddetin bazen haklı olduğunu söylüyor - Son Dakika


Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Aralık'ın en fazla artışı mutfakta değil, kırtasiyede oldu! Bilin bakalım hangi ürün Aralık'ın en fazla artışı mutfakta değil, kırtasiyede oldu! Bilin bakalım hangi ürün         
14:21
Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi         
12:49
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01

Son Dakika Haberleri
19:39 Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak
19:38 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, memura ve emekliye ek zammın masaya yatırıldığı Kabine sonrası konuşuyor
19:13 Galatasaray'da Fatih Terim hakkında tarihi karar
19:12 Meteoroloji'den 15 ilimize uyarı! Artan sıcaklıklar yeni afetin habercisi
19:02 Tırın çarptığı motosikletin sürücüsü, tek bir soru sordu
18:43 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu
18:38 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak
18:33 2022 yılı trafik cezaları belli oldu
18:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat gerginliğinin çıktığı Suudi Arabistan'la ilgili açıklama geldi
18:14 İşte Trabzonspor'un Edin Visca için ödeyeceği ücret
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 19:50:53. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'lilerin üçte birinden fazlası hükumete karşı şiddetin bazen haklı olduğunu söylüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement