ABD'lilerin yüzde 50'sine göre ülkedeki ahlaki değerler "zayıf" - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'lilerin yüzde 50'sine göre ülkedeki ahlaki değerler "zayıf"

16.06.2022 14:15
ABD'lilerin yüzde 50'sine göre ülkedeki ahlaki değerler "zayıf"

NEW ABD halkının yarısının ülkedeki ahlaki değerleri "zayıf" olarak değerlendirdiği belirtildi.

NEW ABD halkının yarısının ülkedeki ahlaki değerleri "zayıf" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Gallup araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, ABD vatandaşlarının yüzde 50 gibi rekor bir oran ile ülkedeki ahlaki değerleri düşük gördüğü kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 50'si mevcut ahlaki değerlerin genel durumunu "zayıf" olarak nitelerken, yüzde 37'si "sadece makul", yüzde 12'si "iyi" ve sadece yüzde biri de "mükemmel" olarak tanımladı.

2-22 Mayıs'ta yapılan ankete katılanlar ayrıca ülkedeki ahlaki değerlerin mevcut durumunun yanı sıra bu konudaki gelecek beklentileri hakkında da yaklaşık yüzde 80'i "ahlakın kötüye gittiği" endişesi taşırken, sadece yüzde 20'ye yakını "iyiye gittiğini" düşündüğünü aktardı.

Gallup'un 20 yıldır yaptığı anketler boyunca ülkenin ahlaki değerlerine yönelik olumsuz görüşlerin norm haline geldiğine ancak ilk kez oran olarak bu kadar düşük puanlamanın yapıldığına dikkat çekildi.

YORUMLAR
500
ABD'de 2020 yılında her 5 hamile kadından biri kürtaj yaptırdı ABD'de 2020 yılında her 5 hamile kadından biri kürtaj yaptırdı ABD genelinde kürtaj oranları 2017 ile 2020 arasında arttı ABD genelinde kürtaj oranları 2017 ile 2020 arasında arttı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'lilerin yüzde 50'sine göre ülkedeki ahlaki değerler 'zayıf' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:08 Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! "Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim"
13:53 Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af kapıda! 5 bin TL ve altındaki borçlar silinecek
13:35 Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu!
13:30 Kayıp ihbarı yapılmıştı! Yaşlı kadın su deposunda ölü halde bulundu
13:26 ABD'li adamdan ilginç iddia! Ne olduğu belirlenemeyen canlı, adamı nehirden karaya kadar kovaladı
13:22 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Yeni hedef Willian Arao
13:21 Ağacın gövdesinde saklanan canlıyı ilk bakışta kimse fark edemiyor!
12:49 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olan engerek yılanı Muğla'da bir evin yatağında çıktı
12:46 Viyana Belediye Başkanı'nın Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu: Biz Türk kolonisi miyiz?
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 14:21:15. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'lilerin yüzde 50'sine göre ülkedeki ahlaki değerler "zayıf" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement