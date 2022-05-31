ABD'lilerin yüzde 54'ü, kürtaj tartışmaları nedeniyle Yüksek Mahkemeyi onaylamıyor

NEW ABD'de yapılan bir anket, toplumun yüzde 54'ünün kürtaj hakkı kararı ile ilgili olası değişiklik hazırlığının basına sızmasından sonra ABD Yüksek Mahkemesini onaylamadığını ortaya koydu.

Wisconsin eyaletindeki The Marquette Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 54'ü Yüksek Mahkeme yargıçlarının tutumunu onaylamadığını ifade etti.

Ankette, tartışmalardan önce martta yapılan benzeri ankette ise katılımcıların yüzde 54'ünün Yüksek Mahkemenin çalışmalarını onayladığına dikkat çekildi.

Ankette, parti bazında ise martta Demokrat seçmenlerin yüzde 49'unun Yüksek Mahkemeyi onayladığı, bu oranın son ankette yüzde 26'ya gerilediği, Cumhuriyetçilerde ise yüzde 64'ten yüzde 68'e çıktığı aktarıldı.

Roe-Wade kararı tartışması

ABD'de tartışmalı konulardan biri olan kürtaj, Yüksek Mahkemenin ülke genelinde kürtaj hakkını koruyan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal edeceğine yönelik taslağın mayıs başında basına sızmasıyla yeniden ülke gündemine oturmuştu.

Mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Samuel Alito tarafından kaleme alındığı ileri sürülen taslak görüşte, 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararın açıkça yanlış olduğu ve kaldırılması gerektiğinin belirtildiği ifade edilmişti.

Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlandığı iddiaları sebebiyle ülkedeki pek çok şehirde binlerce kişi gösteriler düzenlemişti.???????

9 üyeli Yüksek Mahkemedeki 3 yargıcın liberal, 6 yargıcın ise muhafazakar eğilimde olduğu biliniyor.