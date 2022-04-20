ABD'lilerin yüzde 56'sı uçak ve toplu taşımada maske zorunluluğunu destekliyor - Son Dakika

NEW ABD'de yapılan ankette, halkın yarıdan çoğunun hava yolu ve diğer toplu taşıma araçlarında maske takılması zorunluluğunu desteklediği ortaya çıktı.

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmada, ankete katılanların yüzde 56'sı, uçak, tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında maske kullanılmasını onayladığını söyledi.

Ankete katılan 1085 yetişkinden sadece yüzde 24'ü maske zorunluluğuna karşı çıkarken, yüzde 20'si ise destek veya karşı olmadıklarını belirtti.

Ankette, restoran gibi iş yerleri veya kalabalık etkinliklerin olduğu ortamlarda maske zorunluluğuna "evet" diyenlerin oranı yüzde 49 çıkarken, karşı çıkanların oranı yüzde 27, "fark etmez" diyenlerin oranı ise yüzde 24 olarak belirlendi.

Çalışmanın, Florida federal yargıcının 18 Nisan'da hava yolu ve diğer toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunu 3 Mayıs'a kadar uzatan düzenlemeyi iptal kararı almadan önce 14-18 Nisan'da gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

ABD'de uzunca bir süredir Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında tartışmalara neden olan maske takma zorunluluğu, 13 Nisan'da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından 3 Mayıs'a kadar uzatılmış, Cumhuriyetçiler karara tepki göstermişti.

18 Nisan'da da Florida'nın Tampa şehrindeki Federal Yargıç Kathryn Kimball Mizelle, 3 Mayıs'a kadar uzatılan "maske zorunluluğu" kuralının CDC'nin "yetkilerini aştığı" hükmünü vererek iptal etmişti.

Aynı gün ABD'nin önde gelen hava yolu firmaları, federal mahkemenin maske zorunluluğunu düzenleyen son kararına uyarak, uçuşlarında uygulanan maske zorunluluğunu kaldırdığını duyurmuş, bu karar sosyal medyada farklı tepkilere neden olmuştu.