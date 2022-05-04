ABD'lilerin yüzde 57'si Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını desteklemesini istiyor - Son Dakika
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ABD'lilerin yüzde 57'si Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını desteklemesini istiyor

04.05.2022 19:01
ABD'lilerin yüzde 57'si Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını desteklemesini istiyor

ABD'de yapılan bir anketin, ülkedeki seçmenlerin çoğunun ABD Yüksek Mahkemesinin kürtaj hakkını desteklemesini istediğini ortaya koyduğu belirtildi.

ABD'de yapılan bir anketin, ülkedeki seçmenlerin çoğunun ABD Yüksek Mahkemesinin kürtaj hakkını desteklemesini istediğini ortaya koyduğu belirtildi.

Yüksek Mahkemenin ülke genelinde kürtaj hakkını koruyan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal edeceğine yönelik taslağın basına sızmasının ardından Politico/Morning Danışma adlı firma tarafından bir anket yapıldı.

Ülkedeki seçmenlerin dağılımına göre ankete katılanların yüzde 57'si Yüksek Mahkemenin kürtaj hakkını desteklemesini, yüzde 28'i karşı çıkmasını istedi, yüzde 15'i ise fikir beyan etmedi.

Ülke gündemine oturdu

ABD'de tartışmalı konulardan biri olan kürtaj, Yüksek Mahkemenin ülke genelinde kürtaj hakkını koruyan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal edeceğine yönelik taslağın hafta başı basına sızmasıyla yeniden ülke gündemine oturmuştu.

Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlandığı iddiaları sebebiyle New York ve Los Angeles başta olmak üzere ülkedeki pek çok şehirde binlerce kişi, dün gösteriler düzenlemişti.

Mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Samuel Alito tarafından kaleme alındığı ileri sürülen taslak görüşte, 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararın açıkça yanlış olduğu ve kaldırılması gerektiğinin belirtildiği ifade ediliyor.

Mahkemenin temmuz başında bu konudaki görüşünü açıklaması bekleniyor.

9 üyeli Yüksek Mahkemedeki 3 yargıcın liberal, 6 yargıcın ise muhafazakar eğilimde olduğu biliniyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Muhafazakar, Politico, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'lilerin yüzde 57'si Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını desteklemesini istiyor - Son Dakika


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