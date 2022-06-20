Ankete katılan her 10 Amerikalıdan 6'sı, baskını soruşturan Kongre'deki komitenin adil ve tarafsız bir inceleme yürüttüğüne inandığını kaydetti.

Nisanda yapılan benzeri bir ankette ise katılımcıların yüzde 52'sinin, Trump'ın Kongre baskını nedeniyle yargılanması gerektiğini söylediğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'lilerin yüzde 58'i, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Trump'ı suçlu görüyor - Son Dakika

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