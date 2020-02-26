ABD, Lübnan merkezli bazı kişi ve kuruluşları "terör örgütü" listesine aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD, Lübnan merkezli bazı kişi ve kuruluşları 'terör örgütü' listesine aldı - Son Dakika

ABD, Lübnan merkezli bazı kişi ve kuruluşları "terör örgütü" listesine aldı

6 saat önce

ABD yönetimi, Lübnan merkezli "Martyrs Foundation" ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşları "küresel terör örgütleri" listesine aldığını açıkladı.

ABD, Lübnan merkezli bazı kişi ve kuruluşları

ABD yönetimi, Lübnan merkezli "Martyrs Foundation" ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşları "küresel terör örgütleri" listesine aldığını açıkladı.

Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2007'de Hizbullah da dahil birçok militan gruba mali destek verdiği gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirilen "Martyrs Foundation" ile bağlantılı olarak yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bu çerçevede Lübnan merkezli 3 kuruluş ve 12 kişinin "küresel terör örgütü" listesine alındığı kaydedildi.

Listeye alınan kuruluş ve kişiler arasında, bünyesinde yakıt, ilaç, turizm ve konfeksiyon gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri barındıran Lübnan merkezli Atlas Holding ve bu holdingin yöneticisi Kasım Muhammed Ali Bazzi de bulunuyor.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de konuya dair yaptığı açıklamada, "Hizbullah, Lübnan halkının sağlığı ve ekonomisi için temel ihtiyaç olan ilaç ve petrol gibi ürünlerin satışından kar sağlıyor. Donald Trump yönetimi Lübnan halkının yanında duruyor." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 02:44:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD, Lübnan merkezli bazı kişi ve kuruluşları "terör örgütü" listesine aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]