Açık kaynaklara göre Washington , 2005'ten bu yana farklı aralıklarla Lübnan ordusuna 2 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu.

Lübnan ordusu, ABD tarafından gemi ile Beyrut Limanı 'na getirilen askeri yardım hakkında Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyrut Limanı, Tragger, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD, Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç hibe etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.