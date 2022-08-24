ABD, Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç hibe etti - Son Dakika
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ABD, Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç hibe etti

24.08.2022 12:18
ABD, Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç hibe etti

ABD, Lübnan ordusuna destek programı kapsamında 150 adet zırhlı araç hibe etti.

ABD, Lübnan ordusuna destek programı kapsamında 150 adet zırhlı araç hibe etti.

Lübnan ordusu, ABD tarafından gemi ile Beyrut Limanı'na getirilen askeri yardım hakkında Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin Lübnan ordusuna destek programı kapsamında 150 Humvee tipi zırhlı araç hibe ettiği kaydedildi.

Zırhlı araçların Beyrut Limanı'nda Lübnan ordusuna ait Lojistik Tugayı tarafından teslim alındığı aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ekim 2021'de Lübnan ordusuna 67 milyon dolarlık yardım kararı almıştı.

Açık kaynaklara göre Washington, 2005'ten bu yana farklı aralıklarla Lübnan ordusuna 2 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD, Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç hibe etti - Son Dakika
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