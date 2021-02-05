ABD, Lübnanlı Şii aktivist Lokman Slim'in öldürülmesini kınadı - Son Dakika

ABD, Lübnanlı Şii aktivist Lokman Slim'in öldürülmesini kınadı

05.02.2021 01:37
ABD, Lübnanlı Şii aktivist Lokman Slim'in öldürülmesini kınadı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'da Hizbullah'a muhalefetiyle bilinen Şii aktivist Lokman Slim'in öldürülmesini kınadı ve suikastın faillerinin bir an önce adaletin karşısına çıkarılması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'da Hizbullah'a muhalefetiyle bilinen Şii aktivist Lokman Slim'in öldürülmesini kınadı ve suikastın faillerinin bir an önce adaletin karşısına çıkarılması çağrısında bulundu.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Lübnan'ın önemli aktivistlerinden Lokman Slim'in menfur suikastını kınıyor. Katillerinin bir an önce adaletin karşısına çıkarılması konusunda uluslararası toplumun çağrısına katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Slim'in hayatını Lübnan'da olumlu bir değişime adadığını ve ülkesinde adalet, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü için cesurca mücadele ettiğini belirten Blinken, "Hukukun üstünlüğünü, ifade özgürlüğünü ve medeni aktivizmi engelleme aracı olarak şiddete başvurulması, tehdit ve taciz yapılması korkakça ve kabul edilemezdir." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, aynı zamanda Lübnanlı siyasi liderlere ve yargı mensuplarına Slim'in katillerinin bulunması ve hesap sorulması çağrısı yaptı.

Lübnan'da Hizbullah'a muhalefetiyle bilinen Şii aktivist Slim, önceki gece kaçırıldıktan sonra arabasında öldürülmüş bulunmuştu.

İran'ın desteklediği Hizbullah'a karşıtlığıyla bilinen 58 yaşındaki gazeteci aktivist Slim, ekonomik krize karşı 17 Ekim 2019'da ülke geneline yayılan protestolarda Şiilerin yoğun olduğu bölgelerde öne çıkan isimler arasında yer alıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Hizbullah, Lübnan, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Lübnanlı Şii aktivist Lokman Slim'in öldürülmesini kınadı - Son Dakika


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