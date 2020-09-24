ABD Lukaşenko'yu Belarus'un seçilmiş lideri olarak tanımayacak - Son Dakika

ABD Lukaşenko'yu Belarus'un seçilmiş lideri olarak tanımayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhurbaşkanı Alexandr Lukaşenko'yu ülkenin seçilmiş meşru lideri olarak tanımayacağını açıkladı.

ABD Lukaşenko'yu Belarus'un seçilmiş lideri olarak tanımayacak, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhurbaşkanı Alexandr Lukaşenko'yu ülkenin seçilmiş meşru lideri olarak tanımayacağını açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı açıklamada, "ABD Alexandr Lukaşenko'yu Belarus'un seçilmiş meşru lideri olarak tanıyamaz. Önlerindeki yol Belarus halkının bağımsız gözlem altında yapılan serbest ve adil seçimlerle kendi liderlerini seçme hakkını kullanmalarını sağlayacak ulusal bir diyalog olmalıdır." ifadesini kullandı.

Sözcü, ABD'nin Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin serbest ve adil olduğuna inanmadığını yineledi.

Ortagus, "İlan edilen sonuçlar hileli ve meşru değildi." iddiasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, şubat ayında Belarus'u ziyaret etmiş ve Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, askeri ve ekonomik ilişkilerde yakın iş birliği taahhüdünde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise 2008'den bu yana boş kalan Minsk Büyükelçiliğine Julie Fisher'i atamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 03:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Lukaşenko'yu Belarus'un seçilmiş lideri olarak tanımayacak - Son Dakika

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