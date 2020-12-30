ABD Maarif Okulu yöneticileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) ABD New Jersey eyaletinde bulunan Maarif Okulu yöneticileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yeni tip koroanvirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam edilen okulda yöneticiler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

TMV ABD Direktörü Doç. Dr. Mehmet Özkan ve okulun idari asistanı Hatice Mamudi, "haber" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'da sığınmacılara gazlı müdahale", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam" ve "spor" kategorisinde de Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

"Haber" kategorisindeki seçiminin, bazı Batı ülkelerinin mültecilere yönelik yıllardır süren politikasını tek bir karede özetlediğini belirten Özkan, "Türkiye, yıllardır milyonlarca mülteciye en insanı şartlarda kucak açarken dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinin aynı sorumluluğu göstermemesi çok acı." ifadelerini kullandı.

Özkan, "yaşam" kategorisinde beğendiği "6 güzel adam" fotoğrafının ise Kovid-19 salgınıyla mücadele dönemine dair hem düşündürücü hem de tebessüm ettirici akıllarda kalan güzel bir kare olduğunu söyledi.

Spor kategorisinde seçtikleri fotoğraf için değerlendirme yapan idari yardımcı Mamudi de Mostar Köprüsü'nün Bosna'da 1990'larda yaşanan iç savaşın bir sembolü haline geldiğini, bu fotoğrafın şu an hem tarih, hem coğrafya ve hem de halkın yaşama sevincini gösterdiğini kaydetti.