ABD mahkemesi, 2 İran vatandaşını casusluk suçlamasıyla hapse mahkum etti - Son Dakika

ABD'de, casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan iki İran vatandaşı, hapis cezası aldı.

ABD Adalet Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, İran vatandaşları Ahmed Rıza Muhammedi Dustdar (39) ile Mecid Kurbani (60), İran'da terör örgütü kabul edilen, rejim karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü'nün (HMÖ) ABD'deki üyeleri hakkında bilgi toplama ve izleme faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle ceza aldı.

Mahkeme, İran-ABD çifte vatandaşı Dustdar'ı 38 aylık hapis cezası ve 36 ay denetimli serbestlikle, 14 bin 153 dolar tazminata mahkum etti.

Kurbani hakkında ise 30 aylık hapis cezası ve 36 ay denetimli serbestlik kararı verildi.

Dustdar'ın mahkemede, Kurbani ile görüşmek ve kendisine İran yönetimi adına direktifler vermek için üç kez ABD'ye geldiğini itiraf ettiği belirtildi.

Kurbani'nin de 2017'den itibaren ABD vatandaşları da dahil HMÖ üyeleri hakkında bilgi toplayarak, Dustdar vasıtasıyla İran'a gönderdiği kaydedildi.

Ulusal Güvenlik Bölümü Başsavcı Yardımcısı John Demers, "Bu dava, İran'ın rejim karşıtlarını susturmak veya hedeflerine ulaşmak için Amerikan vatandaşlarını ABD'de hedef aldığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Halkın Mücahitleri Örgütü

İran'da Şah rejimine karşı 1965'te ortaya çıkan "İslamcı sosyalist" ideolojiye sahip Halkın Mücahitleri Örgütü, 1979'daki devrimden sonraki süreçte Tahran yönetimiyle yollarını ayırdı. Bu süreçte İran'da sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgüt, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından terör örgütü kabul edildi. AB, 2009'da, ABD ve Kanada ise 2012'de örgütü terör listesinden çıkardı.

HMÖ'nün lideri Mesud Recevi'nin 2003 yılında kaybolmasından bu yana örgütü, eşi Meryem Recevi yönetiyor.