ABD mahkemesi Erdoğan'ın korumaları hakkındaki davanın düşürülmesi talebini reddetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD mahkemesi Erdoğan'ın korumaları hakkındaki davanın düşürülmesi talebini reddetti - Son Dakika Dünya

ABD mahkemesi Erdoğan'ın korumaları hakkındaki davanın düşürülmesi talebini reddetti

6 saat önce

Amerikan Federal Mahkemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılındaki Washington ziyaretinde protestoculara müdahale eden Türk korumalar hakkındaki davanın düşürülmesini talebini reddetti.

ABD mahkemesi Erdoğan'ın korumaları hakkındaki davanın düşürülmesi talebini reddetti, System.String[]

Amerikan Federal Mahkemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılındaki Washington ziyaretinde protestoculara müdahale eden Türk korumalar hakkındaki davanın düşürülmesi talebini reddetti. Mahkeme yabancı liderlerin korumalarına güvenliği sağlamak için verilen yetkinin sınırsız olmadığına dikkat çekerek dokunulmazlık talebinin bu olayda geçerli olmadığına karar verdi.


Mahkeme, korumaların protestoculara "şiddetli şekilde fiziksel olarak saldırdığını" kaydetti. 15 cumhurbaşkanlığı koruması hakkında açılan davada 11'i hakkındaki davalar daha önce düşürülmüştü.

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Recep Tayyip Erdoğan, Washington, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:57 
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