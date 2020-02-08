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ABD mahkemesi Erdoğan'ın korumaları hakkındaki davanın düşürülmesi talebini reddetti
6 saat önce
Amerikan Federal Mahkemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılındaki Washington ziyaretinde protestoculara müdahale eden Türk korumalar hakkındaki davanın düşürülmesini talebini reddetti.
Amerikan Federal Mahkemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılındaki Washington ziyaretinde protestoculara müdahale eden Türk korumalar hakkındaki davanın düşürülmesi talebini reddetti. Mahkeme yabancı liderlerin korumalarına güvenliği sağlamak için verilen yetkinin sınırsız olmadığına dikkat çekerek dokunulmazlık talebinin bu olayda geçerli olmadığına karar verdi.
Mahkeme, korumaların protestoculara "şiddetli şekilde fiziksel olarak saldırdığını" kaydetti. 15 cumhurbaşkanlığı koruması hakkında açılan davada 11'i hakkındaki davalar daha önce düşürülmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:57
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