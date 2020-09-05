ABD mahkemesi Ghosn'un kaçışında rol oynadığı düşünülen 2 kişinin Japonya'ya iadesini onayladı - Son Dakika

ABD mahkemesi Ghosn'un kaçışında rol oynadığı düşünülen 2 kişinin Japonya'ya iadesini onayladı

ABD'de mahkeme, finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçan eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn'un firarına yardımcı olmakla suçlanan 2 Amerikalının yargılanmak üzere Japonya'ya iadesine onay verdi.

ABD mahkemesi Ghosn'un kaçışında rol oynadığı düşünülen 2 kişinin Japonya'ya iadesini onayladı, System.String[]

ABD'de mahkeme, finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçan eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn'un firarına yardımcı olmakla suçlanan 2 Amerikalının yargılanmak üzere Japonya'ya iadesine onay verdi.

Finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçarak Lübnan'a giden eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn'un firarına ilişkin yürütülen adli süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Massachusetts eyaletindeki bir ABD mahkemesi, Ghosn'un firarına yardımcı olmakla suçlanan 2 Amerikalının yargılanmak üzere Japonya'ya iadesine onay verdi. ABD Ordusu Özel Kuvvetlerinin 59 yaşındaki eski üyesi Michael Taylor ve 27 yaşındaki oğlu Peter Taylor'ın Japonya'ya iadesine olanak tanıyan yargı kararının ardından, konuyla ilgili son kararı ABD Dışişleri Bakanlığı verecek.

Japonya iade talebinde bulunmuştu

Japon makamları Temmuz ayı başında Ghosn'un kaçışında rol oynadıkları iddiasıyla ülkelerinde tutuklanan 2 Amerikalı'nın iadesini istemiş, talebin iki ülke arasındaki iade anlaşmasına dayandığı ifade edilmişti.

Film gibi firar

Japonya'da hakkında yürütülen maddi usulsüzlük soruşturması kapsamında 108 gün tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn daha sonra "ağırlaştırılmış güven ihlali" ve "gelirini eksik bildirme" suçlamaları kapsamında ev hapsine alınmıştı. Japonya'dan firar eden Ghosn, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçarak dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Hakkındaki iddiaları reddederek tutukluluğunu politik bir hamle olarak niteleyen Ghosn, asıl amacın onu inşa ettiği küresel ittifakın dışında bırakmak olduğunu savunmuştu. - TOKYO

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Nissan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 10:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD mahkemesi Ghosn'un kaçışında rol oynadığı düşünülen 2 kişinin Japonya'ya iadesini onayladı - Son Dakika

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