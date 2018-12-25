Son Dakika Haberleri: ABD Mahkemesi Ölen ABD Vatandaşı Öğrenci İçin Kuzey Kore'ye 501 Milyon Dolarlık Ceza
BBC

ABD Mahkemesi Ölen ABD Vatandaşı Öğrenci İçin Kuzey Kore'ye 501 Milyon Dolarlık Ceza

1 saat önce

ABD'de bir mahkeme, geçen yıl Kuzey Kore'de gözaltına alınıp çalışma kampına gönderildikten sonra ölen üniversite öğrencisinin ailesine 501 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

ABD Mahkemesi Ölen ABD Vatandaşı Öğrenci İçin Kuzey Kore'ye 501 Milyon Dolarlık Ceza, System.String[]
ABD'de bir mahkeme, geçen yıl Kuzey Kore'de gözaltına alınıp çalışma kampına gönderildikten sonra ölen üniversite öğrencisinin ailesine 501 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Bir turla Kuzey Kore'ye giden 22 yaşındaki Otto Warmbier, Ocak 2016'da bir propaganda posterini çaldığı gerekçesiyle 15 yıl süreyle çalışma kampında kalma cezası almıştı.

Warmbier, Haziran 2017'de komaya girdi ve ABD'ye gönderildikten birkaç gün sonra öldü. Doktorlar, Warmbier'in beynine oksijen ve kan gitmemesi nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Kör ve sağır olarak döndü

Aile, Nisan'da, oğullarını işkenceyle öldürmekle suçladığı Kuzey Kore Hükümeti'ne dava açtı.

Pyongyang'ı bu parayı ödemeye zorlayacak bir mekanizma olmadığı için Washington'daki mahkemenin kararı sembolik açıdan önem taşıyor.

Virginia Üniversitesi öğrencisi Warmbier'in anne babası Cindy ve Fred Warmbier yazılı açıklamalarında mahkemenin oğullarından ölümünden "hukuken ve ahlaken" Pyongyang'ı sorumlu tuttuğunu belirterek "Oğlumuza adalet yerini buluncaya kadar çaba harcama sözü vermiştik" dedi.

Mahkeme kayıtlarına göre, Warmbier Kuzey Kore'den kör ve sağır olarak döndü.

'Vücuduna elektrik verildi'

Uçaktan sedyeyle indirilen Warmbier'in kollarının ve dişlerinin yamulduğu, vücudunda morluklar olduğu belirtildi.

Ailesinin sorularına yanıt veremeyen Warnbier'in beynine 5-20 dakika arasında kan gitmediği söyleniyor.

Mahkemede ifade veren bir uzman, Warmbier'in vücuduna elektrik verildiğini tahmin ettiklerini belirtti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:16 

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