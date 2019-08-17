ABD mahkemesinden İran'a ait 'Grace 1' petrol tankerine el koyma kararı
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Amerika Birleşik Devletleri mahkemesi Cebelitarık’ta ele geçirilen İran’a ait tanker gemisi ‘Grace 1’in yakalanması için karar çıkardı. Cebelitarık yönetimi tankeri serbest bırakılmıştı
Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Bölge Mahkemesi Cebelitarık'ta ele geçirilen İran'a ait petrol tankeri 'Grace 1'e el konulması kararı aldı.
ABD Adalet Bakanlığı, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle Cebelitarık özerk yönetimi tarafından alıkonulan ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan 'Grace 1' petrol tankeri hakkında yakalama kararını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:18
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