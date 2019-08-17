Son Dakika Haberleri: ABD mahkemesinden İran'a ait 'Grace 1' petrol tankerine el koyma kararı
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ABD mahkemesinden İran'a ait 'Grace 1' petrol tankerine el koyma kararı

9 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri mahkemesi Cebelitarık’ta ele geçirilen İran’a ait tanker gemisi ‘Grace 1’in yakalanması için karar çıkardı. Cebelitarık yönetimi tankeri serbest bırakılmıştı

ABD mahkemesinden İran'a ait 'Grace 1' petrol tankerine el koyma kararı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Bölge Mahkemesi Cebelitarık'ta ele geçirilen İran'a ait petrol tankeri 'Grace 1'e el konulması kararı aldı.

ABD Adalet Bakanlığı, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle Cebelitarık özerk yönetimi tarafından alıkonulan ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan 'Grace 1' petrol tankeri hakkında yakalama kararını duyurdu.
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Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:18 
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