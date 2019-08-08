Son Dakika Haberleri: ABD mahkemesinden Kaşıkçı kararı
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ABD mahkemesinden Kaşıkçı kararı

1 saat önce

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kayıtların her ay binlerce sayfalık aylık raporunun federal kuruluşlarca hazırlanması kararı verdi.

ABD mahkemesinden Kaşıkçı kararı, System.String[]
ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kayıtların her ay binlerce sayfalık aylık raporunun federal kuruluşlarca hazırlanması kararı verdi.
Amerika Birleşik Devletleri, Cemal Kaşıkçı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:36 
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