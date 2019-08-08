ABD mahkemesinden Kaşıkçı kararı
1 saat önce
ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kayıtların her ay binlerce sayfalık aylık raporunun federal kuruluşlarca hazırlanması kararı verdi.
ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer, Cemal Kaşıkçı
cinayetiyle ilgili kayıtların her ay binlerce sayfalık aylık raporunun federal kuruluşlarca hazırlanması kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:36
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