ABD, Mali'deki katliam iddialarında Rusya destekli Wagner Grubunu işaret etti - Son Dakika
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ABD, Mali'deki katliam iddialarında Rusya destekli Wagner Grubunu işaret etti

03.04.2022 20:23
ABD, Mali'deki katliam iddialarında Rusya destekli Wagner Grubunu işaret etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Mopti bölgesindeki bir köyde çok sayıda kişinin öldürüldüğüne ve faillerin Rusya destekli Wagner Grubu mensupları olduğuna yönelik iddialardan endişe duyduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Mopti bölgesindeki bir köyde çok sayıda kişinin öldürüldüğüne ve faillerin Rusya destekli Wagner Grubu mensupları olduğuna yönelik iddialardan endişe duyduklarını açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Mali'nin Mopti bölgesine bağlı Murah köyünde geçen hafta yaşandığı ileri sürülen "katliama" ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Price, "Pek çok haberde, faillerin Kremlin destekli Wagner Grubu'ndan gelen sorumsuz güçler olduğunu öne sürmesinden endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Price ayrıca, bazı haberlerde olayın, Mali Silahlı Kuvvetleri (FAMa) tarafından bölgede bilinen şiddet yanlısı aşırılıkçı bir gruba yönelik saldırı olarak da nitelendirildiğine dikkati çekerek "Bu çelişkili haberler, Mali geçiş hükümeti yetkililerinin, tarafsız araştırmacıların bu trajik olayların ortaya çıktığı bölgeye özgür, serbest ve güvenli bir şekilde girmelerini sağlaması gerektiği konusundaki aciliyeti göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçeklerin güvenilir bir şekilde ortaya çıkarılmaması ve hesap verebilirliğin sağlanmamasının Mali'de daha büyük bölünmelere neden olacağını aktaran Price, "Mali'nin geçiş hükümetini, Mali'deki Birleşmiş Milletler (BM) Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA), BM Güvenlik Konseyi tarafından zorunlu kılınan titiz bir soruşturma yürütülmesi için bölgeye erişim izni vermeye çağırıyoruz." ifadesine yer verdi.

Mali ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Moura köyünde 10 gündür terörle mücadele operasyonu düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, ordunun köyü abluka altına aldığı ve 203 teröristin öldürüldüğü, 50 teröristin de ele geçirildiği kaydedilmişti.

Öte yandan ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri ise Mali ordusunu, bölgede Wagner paralı askerleriyle beraber sivilleri öldürmekle itham ediyor.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Kremlin, Sözcü, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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