Son Dakika Haberleri: Abd maslahatgüzarı, dışişleri bakanlığı'na çağrıldı
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Abd maslahatgüzarı, dışişleri bakanlığı'na çağrıldı

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesiyle ilgili ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrıldığı açıklandı.

Abd maslahatgüzarı, dışişleri bakanlığı'na çağrıldı, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesiyle ilgili ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrıldığı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı (büyükelçi şehir dışında olduğundan) bakanlığımıza çağrılarak, büyükelçiliğin dünkü sosyal medya paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunulması istenmiştir" denildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Twitter, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:45 Kaynak: DHA
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