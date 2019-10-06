Abd maslahatgüzarı, dışişleri bakanlığı'na çağrıldı
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Dışişleri Bakanlığı'nca ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesiyle ilgili ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrıldığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:53 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı'nca ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesiyle ilgili ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrıldığı açıklandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı (büyükelçi şehir dışında olduğundan) bakanlığımıza çağrılarak, büyükelçiliğin dünkü sosyal medya paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunulması istenmiştir" denildi.
ANKARA,
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