Son Dakika Haberleri: ABD Maslahatgüzarı, Sudan'da Muhalif Kongre Partisi Lideriyle Görüştü

ABD Maslahatgüzarı, Sudan'da Muhalif Kongre Partisi Lideriyle Görüştü

33 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Maslahatgüzarı Stephen Kotsis, Sudan'da muhalif Kongre Partisi lideri Ömer ed-Dakir ile görüştü.

ABD Maslahatgüzarı, Sudan'da Muhalif Kongre Partisi Lideriyle Görüştü, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Maslahatgüzarı Stephen Kotsis, Sudan'da muhalif Kongre Partisi lideri Ömer ed-Dakir ile görüştü.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, ülkedeki son durum ile ABD'nin tutumu ele alındı.

ABD Maslahatgüzarı Kotsis, ülkesinin, Sudan'ın istikrarı ve ülkede yaşananları önemsediğini belirtti.

Kotsis, Sudanlıların barış ve demokratik dönüşüm için ulusal fikir birliği sağlama temennisini dile getirdi.

Muhalif Kongre Partisi lideri Dakir de halkın, Sudan'ı tek bir tarafın kontrolünden kurtarıp ayrım ve ötekileştirme olmadan herkesin vatanı yapmak istediğini söyledi.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesine tepki olarak 19 Aralık'tan bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken protestolarda hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütünün 11 Şubat'taki raporuna göre 51 kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sudan, Güncel
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