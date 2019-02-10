Son Dakika Haberleri: ABD Maslahatgüzarı, Sudan'daki Son Durum Hakkında Mehdi'den Bilgi Aldı

ABD Maslahatgüzarı, Sudan'daki Son Durum Hakkında Mehdi'den Bilgi Aldı

51 dakika önce

ABD Maslahatgüzarı Stephen Kotsis, muhalefetteki Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi'yi evinde ziyaret etti.

ABD Maslahatgüzarı, Sudan'daki Son Durum Hakkında Mehdi'den Bilgi Aldı, System.String[]
ABD Maslahatgüzarı Stephen Kotsis, muhalefetteki Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi'yi evinde ziyaret etti.


Eski Başbakan Mehdi, yaptığı yazılı açıklamada, Kotsis'in kendisini evinde ziyaret ettiğini ve Sudan'daki genel durum hakkında bilgi aldığını belirtti.


Mehdi, "Ziyaret, cuma namazının akabinde benim de içerisinde olduğum Vadnubavi Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'ne düzenlenen saldırıdan sonra iyi olduğumdan emin olmak için gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.


Milli Ümmet Partisinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin cuma günü protesto gösterilerinin düzenlendiği saatlerde Mehdi'nin de bulunduğu Umdurman kentindeki Hicret Camisi'ne biber gazı kapsülü attığı belirtilmişti.


Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.


Hükümet gösterilerde 31 kişinin öldüğünü açıklarken, Uluslararası Af Örgütü 40, muhalifler ise 50 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:23 Kaynak: AA

Sudan, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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