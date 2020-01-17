ABD medyası: İran saldırısında 11 ABD askeri yaralandı

ABD merkezli USA Today gazetesi, İran'ın 8 Ocak'ta Irak'taki askeri üsse düzenlediği füze saldırısında 11 ABD askerinin yaralandığını duyurdu.

Gazete haberinde, açıklamanın ABD ordusundan yapıldığını duyurdu. Haberde, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'ın 8 Ocak'ta ABD askerlerinin de konuşlandığı Irak'taki üsleri vurduğu; saldırıda 11 ABD askerinin 'beyin sarsıntısı' sebebiyle tedavi altına alındığı belirtildi.

TRUMP, "SADECE MADDİ HASAR VAR" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırısının ardından Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, "Herhangi bir kaybımız yok. Tüm askerlerimiz güvende. Askeri üslerimizde küçük çaplı hasarlar var" ifadelerini kullanmıştı. İran medyası ise saldırıda 80 ABD askerinin öldürüldüğünü iddia etmişti.