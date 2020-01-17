ABD medyası: İran saldırısında 11 ABD askeri yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD medyası: İran saldırısında 11 ABD askeri yaralandı - Son Dakika Dünya

ABD medyası: İran saldırısında 11 ABD askeri yaralandı

6 saat önce

ABD merkezli USA Today gazetesi, İran'ın 8 Ocak'ta Irak'taki askeri üsse düzenlediği füze saldırısında 11 ABD askerinin yaralandığını duyurdu.

ABD medyası: İran saldırısında 11 ABD askeri yaralandı, System.String[]

ABD merkezli USA Today gazetesi, İran'ın 8 Ocak'ta Irak'taki askeri üsse düzenlediği füze saldırısında 11 ABD askerinin yaralandığını duyurdu.

Gazete haberinde, açıklamanın ABD ordusundan yapıldığını duyurdu. Haberde, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'ın 8 Ocak'ta ABD askerlerinin de konuşlandığı Irak'taki üsleri vurduğu; saldırıda 11 ABD askerinin 'beyin sarsıntısı' sebebiyle tedavi altına alındığı belirtildi.

TRUMP,  "SADECE MADDİ HASAR VAR" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırısının ardından Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, "Herhangi bir kaybımız yok. Tüm askerlerimiz güvende. Askeri üslerimizde küçük çaplı hasarlar var" ifadelerini kullanmıştı. İran medyası ise saldırıda 80 ABD askerinin öldürüldüğünü iddia etmişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:51 Kaynak: DHA
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