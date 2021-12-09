ABD "Meksika'da kal" politikası kapsamında ilk göçmenleri gönderdi - Son Dakika

ABD "Meksika'da kal" politikası kapsamında ilk göçmenleri gönderdi

ABD'nin "Meksika'da kal" politikası kapsamında ilk iki göçmeni sınır dışı ederek Meksika'ya gönderdiği bildirildi.

ABD'nin "Meksika'da kal" politikası kapsamında ilk iki göçmeni sınır dışı ederek Meksika'ya gönderdiği bildirildi. ABD'de Joe Biden yönetimi, Meksika sınırındaki yasa dışı göçmenler için önceki Başkan Donald Trump'ın getirdiği ancak kendilerinin kaldırdığı "Meksika'da Kal" politikasını yeniden yürürlüğe koydu. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü tarafından, iki göçmenin Teksas eyelatindeki El Paso - Ciudad Juarez sınırındaki bir köprüden Meksika'ya gönderildikleri bilgisini paylaşılırken göçmenlerin milliyetlerine dair açıklama yapılmadı. Meksika'ya ulaşan iki göçmen Meksikalı yetkililerce karşılanırken BM yetkilileri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri yapıldı. Meksika hükümeti, ABD'nin program kapsamında geri gönderilen tüm göçmenleri aşılamayı kabul ettiğini açıkladı. Trump dönemi uygulaması olan "Meksika'da kal" politikası uyarınca, sığınmacıların, ABD göçmenlik mahkemesindeki duruşmaları için Meksika'da beklemeleri gerekiyor.

Son Dakika

Tüylerin diken diken eden an! Alevler içinde kalan evde Türk bayrağına hiçbir şey olmadı

Sigaraya her gün zam! En ucuzu 14 Lira oldu

Meclis'te AK Partili Alpay Özalan'ın yumruğunu kaldırdığı anlar objektiflere anbean yansıdı

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar

Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!

Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık