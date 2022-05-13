Son dakika haberi | ABD, Meksika'daki silah kaçakçılığında sorumluluğunu kabul etti - Son Dakika
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Son dakika haberi | ABD, Meksika'daki silah kaçakçılığında sorumluluğunu kabul etti

13.05.2022 20:57
Son dakika haberi | ABD, Meksika'daki silah kaçakçılığında sorumluluğunu kabul etti

Son dakika gündem haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Todd Robinson, ABD'nin Meksikalı uyuşturucu çetelerine yapılan silah kaçakçılığındaki sorumluluğunu kabul ederek, çetelerle mücadelede Meksika ile daha yakın işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Todd Robinson, ABD'nin Meksikalı uyuşturucu çetelerine yapılan silah kaçakçılığındaki sorumluluğunu kabul ederek, çetelerle mücadelede Meksika ile daha yakın işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Uluslararası Narkotik ve Kanun Uygulama İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Todd Robinson, Meksika'yı ziyareti sırasında ABD'nin Meksika Büyükelçisi Ken Salazar ile bir araya geldi. Meksika'nın California eyaleti sınırındaki uyuşturucu çeteleri tarafından açılan bir yeraltı tünelini inceleyen Müsteşar Robinson, önemli açıklamalarda bulundu. Robinson, halkın refahını olumsuz etkileyen uyuşturucu ve silahlı şiddet sorunlarının Meksika'ya olduğu gibi ABD'ye de zarar verdiğini vurguladı. California sınırı yakınlarında 200'den fazla tünelin tespit edildiğine dikkat çeken Robinson, her iki ülkenin bu tünellerin kaldırılması için ortak çalıştıklarını söyledi. Robinson konuşmasında İspanyolca, "ABD olarak bizler, sınırımızdan güneye yapılan silah kaçakçılığı ve kara para aktarımı konusunda sorumluluğumuzu kabul etmeliyiz" diyerek, Meksika'ya silah geçişinin ciddi boyutlara ulaştığını, bu nedenle kolluk kuvvetlerine bu sorunla mücadelede Meksikalı meslektaşları ile işbirliği yapma emri verildiğini ifade etti.

Meksika Dışişleri Bakanlığı, ABD'den kaçak yollarla getirilen silahların 2019 yılında ülkedeki en az 17 bin cinayette kullanıldığını öne sürerken, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise ülkede aşırı doz uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybedenlerin 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 107 bin 622'ye ulaşarak tarihi rekor kırdığını bildirdi.

Meksika hükümeti, geçtiğimiz yılın ağustos ayında ABD'li silah üreticisi bazı şirketlere, ülkesindeki çetelere silah kaçakçılığını kolaylaştıran ticari uygulamaları ve ihmalleri nedeniyle ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrindeki federal mahkemede dava açmıştı. Federal mahkeme ise Meksika hükümetinin açtığı davayı kabul ederek, silah şirketlerinden savunma istemişti.

(Saim Sevinç - İHA)

Son dakika haberi | ABD, Meksika'daki silah kaçakçılığında sorumluluğunu kabul etti
Son dakika haberi | ABD, Meksika'daki silah kaçakçılığında sorumluluğunu kabul etti
Son dakika haberi | ABD, Meksika'daki silah kaçakçılığında sorumluluğunu kabul etti
Son dakika haberi | ABD, Meksika'daki silah kaçakçılığında sorumluluğunu kabul etti

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ABD, Meksika'daki silah kaçakçılığında sorumluluğunu kabul etti - Son Dakika


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