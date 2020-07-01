ABD-Meksika-Kanada Anlaşması bugün yürürlüğe giriyor - Son Dakika

ABD-Meksika-Kanada Anlaşması bugün yürürlüğe giriyor

Kuzey Amerika ülkeleri arasındaki ticari ilişkiler konusunda Kasım 2018'de imzalanan, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) bugün yürürlüğe giriyor.

Kuzey Amerika ülkeleri arasındaki ticari ilişkiler konusunda Kasım 2018'de imzalanan, ABD-Meksika- Kanada Anlaşması (USMCA) bugün yürürlüğe giriyor.

Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor

ABD, Meksika ve Kanada arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alan USMCA, bugünden itibaren yürürlükte olacak.

USMCA Anlaşması, taraflara her 6 yılda bir anlaşmayı gözden geçirerek revizyon etme hakkı tanıyor. Anlaşma, uzatılmaması halinde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 16 yıl içerisinde iptal olacak.

Pompeo'dan USMCA açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, bugün USMCA'nın yürürlüğe girmesinin beklendiğini anımsatarak, "Sadece halihazırdaki anlaşmanın (NAFTA) modernleştirilmesinden de fazlası USMCA, 21'inci yüzyılda yeni bir ekonomik büyüme motorudur. Bu motor da Kuzey Amerika'yı dünyadaki ekonomik olarak en rekabetçi bölge olarak koruyacaktır." ifadesini kullandı.

Tüm taraflara anlaşmaya varılması konusundaki çabalarından dolayı teşekkür eden Pompeo, bu anlaşmanın ABD, Meksika ve Kanada iş çevreleri için yeni imkanlar yaratacağını vurguladı.

Anlaşmanın, fikri mülkiyetin entegrasyonunu, ekonomik büyümeyi ve yaratıcı sektörleri destekleyeceğini belirten Mike Pompeo, "Kovid-19 pandemisi ve bunun ekonomilerimize yönelik tehditleriyle mücadele ederken, USMCA bölgemizin tekrar kendi ayakları üzerine daha hızlı ve güçlü kalkmasına yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump söz konusu anlaşmayı ocak ayında imzalamış ve "On yıllardır başkanlarımız NAFTA'yı değiştirme vaatlerinde bulundular ama yapamadılar. Ben onlar gibi değilim, sözünü verdiğim şeyi yaparım." ifadesini kullanmıştı.

NAFTA yerini USMCA'ya bıraktı

1994'ten bu yana yürürlükte olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle Ağustos 2017'de yeniden müzakereye açılan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), yaklaşık 1,5 yıl süren sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı.

Washington'dan gelen talep sonrası USMCA olarak adlandırılan yeni anlaşma, ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından Kasım 2018'de Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde imzalanmıştı.

Anlaşma, Trudeau dahil olmak üzere birçok kişi tarafından "Yeni NAFTA" veya "NAFTA 2.0" şeklinde tanımlanıyor.

USMCA'nın NAFTA'dan farkları

Anlaşmanın, NAFTA'dan otomobil sektörünü, süt ürünlerini, fikri mülkiyet haklarını ve geçerlilik süresini ilgilendiren 4 temel farkı bulunuyor.

Bu farklar arasında serbest ticaret için en büyük ve olumsuz etkiyi, otomobil sektörüne getirilen daha yüksek vergi standartlarının yaratacağı belirtiliyor.

USMCA çerçevesindeki yeni kurallara göre, otomobil ticaretinin üye ülkeler arasında "sıfır gümrük vergisi" ile yapılabilmesi için parçalarının en az yüzde 75'inin Kuzey Amerika kıtasında üretilmesi gerekiyor. ABD'nin, NAFTA'da yüzde 62,5 olan bu oranın yükseltilmesini Meksika'ya, Çin, Japonya ve Güney Kore'den gelen otomobil parçalarını kısıtlamak gerekçesiyle istediği biliniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD-Meksika-Kanada Anlaşması bugün yürürlüğe giriyor - Son Dakika

Son Dakika

00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 00:27 Inter sahasında Brescia'yı 6-0 yendi 23:57 Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:49 Hafter yanlılarıyla görüşmesine dair paylaşım yapan Yunan Bakan, Türkiye'yi hedef aldı 21:18 ABD'de protestocuların özerk bölge ilan ettiği şehre polis müdahalesi geldi 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 16:39 Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
İş bulamadığı için intihara kalkışan adamı jandarma ikna etti
14:51
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
12:23
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
10:27
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
10:08
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Libya'da toplu mezarlardan 23 günde 208 cansız beden çıkarıldı
05:07
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
01:03
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
00:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 03:05:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD-Meksika-Kanada Anlaşması bugün yürürlüğe giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]