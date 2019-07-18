ABD, Meksika sınırına 2 bin 100 ilave asker sevk ediyor
1 saat önce
ABD, Meksika sınırında güvenliği sağlamak üzere 2 bin 100 ilave asker görevlendirecek.
ABD, Meksika
sınırında güvenliği sağlamak üzere 2 bin 100 ilave asker görevlendirecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:27
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