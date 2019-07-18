Son Dakika Haberleri: ABD, Meksika sınırına 2 bin 100 ilave asker sevk ediyor
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD, Meksika sınırına 2 bin 100 ilave asker sevk ediyor

1 saat önce

ABD, Meksika sınırında güvenliği sağlamak üzere 2 bin 100 ilave asker görevlendirecek.

ABD, Meksika sınırına 2 bin 100 ilave asker sevk ediyor, System.String[]
ABD, Meksika sınırında güvenliği sağlamak üzere 2 bin 100 ilave asker görevlendirecek.
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



S-400 anketi: ABD ambargo uygularsa geri adım atılmalı mı? Dolar düşüşünü sürdürüyor! İşte son durum Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İstanbul'un göbeğinde magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:33:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD, Meksika sınırına 2 bin 100 ilave asker sevk ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]