Son Dakika Haberleri: ABD Meksika Sınırına 3 Bin 500 Asker Daha Sevk Ediyor

ABD Meksika Sınırına 3 Bin 500 Asker Daha Sevk Ediyor

48 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırında 3 bin 500 asker daha konuşlandıracağı bildirildi.

ABD Meksika Sınırına 3 Bin 500 Asker Daha Sevk Ediyor, System.String[]
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırında 3 bin 500 asker daha konuşlandıracağı bildirildi.

Amerikan CNN televizyonunun savunma yetkililerine dayandırdığı haberde, bölgede konuşlu 2 bin 300 askere ek olarak 3 bin 500 askerin daha sevk edileceği belirtildi. Ek sevkiyatla sınırdaki asker sayısı 5 bin 800'e ulaşacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sınıra daha fazla asker gönderileceğini açıkladı.

Trump, "Ülkemizi büyük kervanlarla yasa dışı işgal girişimlerini durdurmak için güney sınırına daha fazla asker sevk ediliyor. Daha önceki kervanları durdurduk, bunları da durduracağız. Duvarla bu, çok daha kolay ve ucuz olacaktı. İnşa ediliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı John Rood, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde hafta başında katıldığı oturumda İç Güvenlik Bakanlığının, 12 binden fazla göçmenin bulunduğu tahmin edilen iki göç kervanının ABD'ye doğru geldiğini tespit ettiğini açıklamıştı.

Pentagon, kasım ayında Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırında 5 bin 900 asker konuşlandırmıştı.

Bakanlık, bölgede konuşlandırılan askerlerin görev süresini 15 Aralık'tan 31 Ocak'a uzattığını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, geçen hafta askerlerin görev sürelerinin İç Güvenlik Bakanlığının talebi üzerine eylüle kadar uzatıldığını duyurmuştu, askerlerin bir kısmı geri çekilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:11 Kaynak: AA

Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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