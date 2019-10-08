Son Dakika Haberleri: ABD-Meksika sınırında 1 milyon yasa dışı göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel ABD-Meksika sınırında 1 milyon yasa dışı göçmen yakalandı

ABD-Meksika sınırında 1 milyon yasa dışı göçmen yakalandı

44 dakika önce

ABD'de 2019 mali yılında yaklaşık 1 milyon yasa dışı göçmen, Meksika sınırında yakalandı.

ABD-Meksika sınırında 1 milyon yasa dışı göçmen yakalandı, System.String[]

ABD'de 2019 mali yılında yaklaşık 1 milyon yasa dışı göçmen, Meksika sınırında yakalandı.

Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) Komiserliğini vekaleten yürüten Mark Morgan, Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde, göçmenlerle ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl ABD'nin "öngörülemez ve sarsıcı" seviyede yasa dışı göçmen akınına maruz kaldığına işaret eden Morgan, "CBP'nin güney sınırındaki güvenlik eylemleri sonucunda 2019 mali yılında yaklaşık 1 milyon yasa dışı göçmen yakalandı." ifadesini kulandı.

Söz konusu sayının 2018 mali yılına göre yüzde 88 daha fazla olduğunu belirten Morgan, "Bu rakamlar, dünya üzerindeki hiçbir göçmenlik sisteminin başa çıkabileceği türden değil." değerlendirmesinde bulundu.

Morgan ayrıca, ABD'nin Meksika, Guatemala ve El Salvador ile yaptığı iş birliği sonucu yasa dışı göçmen sayısının azaldığına dikkati çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mark Morgan, Beyaz Saray, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dün tehdit eden Trump, bugün Türkiye'ye övgüler dizdi
Trump'ın olumlu açıklamalarıyla doların ateşi söndü! Kur 5,80'in altını gördü Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin Teröristbaşı Salih Müslim: ABD askerleriyle birlikte çalışmaya devam ediyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 21:39:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD-Meksika sınırında 1 milyon yasa dışı göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]