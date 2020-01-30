ABD-Meksika sınırında 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD-Meksika sınırında 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi - Son Dakika Dünya

ABD-Meksika sınırında 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi

6 saat önce

Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi.

ABD-Meksika sınırında 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Meksika sınırında bugüne kadarki en uzun kaçakçılık tüneli bulundu. Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan tünelin uzunluğunun bin 313 metre olduğu belirtildi.


Tünel 14 futbol sahası uzunluğuna denk


Ayrıca 14 futbol sahası uzunluğuna denk geldiği söylenen tünelde geniş raylı demir yolu sistemi, havalandırma, yüksek voltajlı elektrik kabloları, paneller, tünel girişinde bir asansör ve bir drenaj sistemi de olduğu açıklandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, San Diego, Futbol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:50 
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