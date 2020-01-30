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ABD-Meksika sınırında 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi
6 saat önce
Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Meksika sınırında bugüne kadarki en uzun kaçakçılık tüneli bulundu. Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan tünelin uzunluğunun bin 313 metre olduğu belirtildi.
Tünel 14 futbol sahası uzunluğuna denk
Ayrıca 14 futbol sahası uzunluğuna denk geldiği söylenen tünelde geniş raylı demir yolu sistemi, havalandırma, yüksek voltajlı elektrik kabloları, paneller, tünel girişinde bir asansör ve bir drenaj sistemi de olduğu açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:50
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