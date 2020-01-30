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ABD-Meksika sınırında 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi
6 saat önce
Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi.
Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:57
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