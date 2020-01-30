ABD-Meksika sınırında 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD-Meksika sınırında 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi - Son Dakika Dünya

ABD-Meksika sınırında 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi

6 saat önce

Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi.

Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi.View on euronews

ABD-Meksika sınırında 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi

Kaliforniya, San Diego, Meksika, Futbol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:57 
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