ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir "narko-tünel" daha bulundu - Son Dakika
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ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir "narko-tünel" daha bulundu

08.06.2022 23:37

Meksikalı yetkililer, ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir "narko-tünel" daha bulunduğunu açıkladı.

Meksikalı yetkililer, ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir "narko-tünel" daha bulunduğunu açıkladı. Aynı bölgede üç hafta önce bir tünel daha bulunmuştu.

ABD-Meksika sınırında uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan bir "narko-tünel" daha tespit edildi. Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Meksika'nın Tijuana şehri ile ABD'nin California eyaletinde yer alan San Diego şehrini birbirine bağlayan 242 metre uzunluğunda yeni bir tünel keşfedildiği aktarıldı. Tünelin uyuşturucu çeteleri tarafından kullanılmak üzere inşa edildiği bildirilirken, içinde raylı ulaşım hattı, elektrikli aydınlatma ve havalandırma sistemi bulunduğu belirtildi.

Polis raporlarına göre tünel, rutin devriye sırasında güvenlik güçlerine ateş açan bir şüphelinin takip edilmesi sonucu keşfedildi. Yetkililer, tüneli inşa eden ve kullananların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan 17 Mayıs'ta ABD uyuşturucuyla mücadele ekipleri yine Tijuana ve San Diego şehirlerini birbirine bağlayan 540 metrelik bir tünel keşfetmişti. İçerisinde aydınlatma, havalandırma ve raylı ulaşım hattı bulunan tünelin uyuşturucu çeteleri tarafından kullanıldığı tespit edilmişti.

(Saim Sevinç/İHA)

ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel daha bulundu
ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel daha bulundu
ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel daha bulundu
ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel daha bulundu
ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel daha bulundu
ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel daha bulundu
ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel daha bulundu

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ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir 'narko-tünel' daha bulundu ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir 'narko-tünel' daha bulundu ABD İç Güvenlik Bakanlığından 'aşırılıkçı şiddet tehdidi artıyor' uyarısı ABD İç Güvenlik Bakanlığından 'aşırılıkçı şiddet tehdidi artıyor' uyarısı
Kaynak: İHA

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