Son Dakika Haberleri: ABD-Meksika sınırında Aylan Kurdi ile aynı kaderi paylaşan baba ve kızı
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ABD-Meksika sınırında Aylan Kurdi ile aynı kaderi paylaşan baba ve kızı

26 dakika önce

ABD ve Meksika sınırını, Rio Grande nehri üzerinden geçmeye çalışırken boğulan El Salvadorlu baba ve tişörtü içindeki 23 aylık bebeğinin fotoğrafı göçmen krizini gözler önüne serdi.

ABD-Meksika sınırında Aylan Kurdi ile aynı kaderi paylaşan baba ve kızı, System.String[]
Meksika sınırından Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD), Rio Grande nehri üzerinden geçmeye çalışırken boğulan El Salvadorlu baba ve t-shirtü içindeki 23 aylık bebeğinin fotoğrafı dünya gündemine oturdu.

El Salvadorlu baba ve bebeğinin yüzüstü cansız bedenlerini gösteren fotoğraf, sınırdaki göç krizinin ve hayatlarını riske atma pahasına ABD'ye geçmeye çalışan sığınmacıların durumunun aciliyetini gösteriyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:08 
Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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