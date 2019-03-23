Son Dakika Haberleri: Abd-Meksika Sınırında Kaybolan 21 Göçmen Kurtarıldı

Abd-Meksika Sınırında Kaybolan 21 Göçmen Kurtarıldı

37 dakika önce

Meksika sınırında kaybolan 21 göçmen kurtarıldı.

Abd-Meksika Sınırında Kaybolan 21 Göçmen Kurtarıldı, System.String[]
MEXICO ABD- Meksika sınırında kaybolan 21 göçmen kurtarıldı.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsünce, ülkenin kuzeyindeki Coahuila eyaletinin kuzeydoğusunda, 7 gün boyunca ABD sınırında dolaşan ve rehberleri tarafından terk edildikten sonra kaybolan 21 göçmenin kurtarıldığı açıklandı.

Göç Enstitüsünün yardım birimi Grupo Beta, göçmenlerin rehberleri tarafından terkedilmesinin ardından aldıkları yardım çağrısıyla harekete geçti.

Tamamı erkeklerden oluşan göçmen grubu, Teksas'ın güneybatısındaki Eagle Pass kentine 6 kilometre uzaklıktaki Coahuila eyaletine bağlı Piedras Negras şehri yakınlarında bulundu.

Aralarında 18 yaş altı bir çocuğun da bulunduğu göçmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:24 Kaynak: AA

Coahuila, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi Uyaran Türk Eski Büyükelçinin Skandal Sözlerine Beştepe'den Anında Yanıt Geldi Milli Savunma Bakanlığından DEAŞ Açıklaması: Göğüs Göğüse Mücadele Veren Tek Orduyuz Atatürk Havalimanında 25 Metreden Düşen Alman Yolcu, Hayatını Kaybetti Kamyonete Çarpan Otomobilde Bulunan 3 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 23:01:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abd-Meksika Sınırında Kaybolan 21 Göçmen Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]