Son Dakika Haberleri: ABD-Meksika sınırındaki aile dramı Hz. İsa'nın doğum sahnesi ile canlandırıldı
Son Dakika Dünya ABD-Meksika sınırındaki aile dramı Hz. İsa'nın doğum sahnesi ile canlandırıldı - Son Dakika Dünya

ABD-Meksika sınırındaki aile dramı Hz. İsa'nın doğum sahnesi ile canlandırıldı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir kilise, ülkenin Meksika sınırında yaşanan aile trajedilerine dikkat çekmek için Noel kutlamaları için hazırlanan Hz. İsa'nın doğum sahnesini demir kafesler içinde sergiledi.

ABD-Meksika sınırındaki aile dramı Hz. İsa'nın doğum sahnesi ile canlandırıldı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir kilise, ülkenin Meksika sınırında yaşanan aile trajedilerine dikkat çekmek için Noel kutlamaları için hazırlanan Hz. İsa'nın doğum sahnesini demir kafesler içinde sergiledi.


Claremont Birleşik Methodist Kilisesi'ne bağlı din insanı Karen Clark, "Doğum sahnesini hazırlayan grup bu sene oy birliği ile sahnede odaklanılması gereken konunun sınırdaki aile parçalanmaları olduğuna karar verdi. Amacımız bizim için kutsal olan bir sahneyi kasıtlı olarak çarpıcı şekilde sunmaktı. Onların başına neler gelebileceğini göstererek insanların duyarlılıklarını artırmayı hedefledik".

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Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Noel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:46 
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