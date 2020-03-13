ABD-Meksika sınırındaki duvardan düşen hamile kadın öldü - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya ABD-Meksika sınırındaki duvardan düşen hamile kadın öldü - Son Dakika Dünya

ABD-Meksika sınırındaki duvardan düşen hamile kadın öldü

6 saat önce

Meksika sınırındaki duvardan düşen 19 yaşındaki Guetamalalı hamile bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD-Meksika sınırındaki duvardan düşen hamile kadın öldü, System.String[]

ABD- Meksika sınırındaki duvardan düşen 19 yaşındaki Guetamalalı hamile bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

Miriam Stephany Giron Luna adlı kadının, Teksas eyaletinin El Paso kenti yakınlarıntaki çelik ağla örülü duvara tırmanmaya çalışırken düştüğü belirildi.

Giron Luna, hastaneye kaldırıldı ve doktorlar bebeği acil sezeryan ameliyatıyla dünyaya getirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadılar.

ABD Başkanı Donald rump, yasadışı göçü başlıca siyasi önceliklerinden biri haline getirmiş ve Meksika'dan girişleri önlemek için, sınıra bir duvar örmek de dahil çeşitli önlemler almıştı. Sınırın El Paso yakınlarındaki kesiminin büyük kısmında bir tür engel yer alıyor.

Guetamala Dışişleri Bakanlığı, Giron Luna'nın erkek arkadaşı ve bebeğin babası olduğuna inanılan 26 yaşındaki bir erkekle seyahat ettiğini ve 6 metreden fazla bir yükseklikten düştüğünü belirtti.

Guetamala'nın açıklamasında kadının yedi ay, ABD'nin açıklamasında ise sekiz aylık hamile olduğu belirtildi.

Medyada yer alan haberlerde Giron Luna'nın bir sosyal hizmetler çalışanı ve eski bir güzellik kraliçesi olduğu kaydedilirken, ailesine mali yardımda bulunmak için ABD'ye gitmek istediği ifade edildi.

Şiddet ve yoksullukla karşılaştıklarını söyleyen onbinlerce Guetemala, El Salvador ve Honduras vatandaşı son yıllarda ABD'ye girmeye çalışıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, El Paso, Meksika, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı ABD Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in Covid-19 suçlaması üzerine Çinli büyükelçiyi çağırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:59:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD-Meksika sınırındaki duvardan düşen hamile kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]