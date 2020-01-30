ABD - Meksika sınırındaki en uzun 'kaçakçılık tüneli' bulundu - Son Dakika
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ABD - Meksika sınırındaki en uzun 'kaçakçılık tüneli' bulundu

6 saat önce

ABD'de yetkililer Meksika ile ABD arasındaki en uzun kaçakçılık tünelinin keşfedildiğini duyurdu.

ABD - Meksika sınırındaki en uzun 'kaçakçılık tüneli' bulundu, System.String[]

ABD'de yetkililer Meksika ile ABD arasındaki en uzun kaçakçılık tünelinin keşfedildiğini duyurdu.

Sınır Koruma Birliği yetkiilileri, Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan tünelin uzunluğunun 1313 metre olduğunu duyurdu.

Kasım ayında bulunan ve bilgisi basın ile yeni paylaşılan tünelle ilgili olarak konuşan yetkililer, tünelde asansör, demir yolu, drenaj, havalandırma sistemleri ve yüksek voltajlı elektrik kablolarının bulunduğunu söyledi. Tüneli kullanan kartelin ismi ise açıklanmadı.

21 metre derinde bulunan tünelin 170 santimetre yükseklikte ve 70 santimetre genişlikte olduğu belirtildi.

2014'te bulunan tünel ise 904 metre uzunluğundaydı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tünelin görüntüleri


Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, San Diego, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:47 Kaynak: DHA
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ABD ile Meksika sınırında "en uzun" kaçakçılık tüneli keşfedildi
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