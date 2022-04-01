ABD, Meksika sınırındaki göçmenlerin Kovid-19 nedeniyle geri çevrilmesi uygulamasını kaldırıyor - Son Dakika
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ABD, Meksika sınırındaki göçmenlerin Kovid-19 nedeniyle geri çevrilmesi uygulamasını kaldırıyor

01.04.2022 21:36
ABD, Meksika sınırındaki göçmenlerin Kovid-19 nedeniyle geri çevrilmesi uygulamasını kaldırıyor

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, 23 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 nedeniyle Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışan göçmenlerin ülkeye kabul edilmemesine yönelik düzenlemenin uygulamasının durdurulacağını duyurdu.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, 23 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 nedeniyle Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışan göçmenlerin ülkeye kabul edilmemesine yönelik düzenlemenin uygulamasının durdurulacağını duyurdu.

Biden yönetimi, "42 Numaralı Kanun" olarak da bilinen ve Kovid-19 nedeniyle ülkeye göçmen girişinin kısıtlanmasına yönelik eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulamaya konulan düzenlemeyi kaldıracaklarını bildirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan yazılı açıklamada, "İç Güvenlik Bakanlığıyla iş birliği içerisinde 23 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 42 Numaralı Kanun'un uygulanmasına son verilecektir." ifadesine yer verildi.

İç Güvenlik Bakanlığının söz konusu tarihe kadar göçmenlere aşı vurulması ve test yapılması gibi protokolleri belirleyeceğine işaret edilen açıklamada, Kovid-19 ile mücadele araçlarının arttığı, bu nedenle de bu düzenlemenin uygulamasına gerek kalmadığı kaydedildi.

42 Numaralı Kanun kapsamında herhangi bir sağlık acil durumu halinde ülkenin sınırlarının kapatılması öngörülüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Meksika sınırındaki göçmenlerin Kovid-19 nedeniyle geri çevrilmesi uygulamasını kaldırıyor - Son Dakika


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