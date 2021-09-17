Üye Girişi
ABD-Meksika sınırındaki insani kriz: 10 bini aşkın göçmen köprü altında - Son Dakika

ABD-Meksika sınırındaki insani kriz: 10 bini aşkın göçmen köprü altında

17.09.2021 13:40
ABD-Meksika sınırındaki insani kriz: 10 bini aşkın göçmen köprü altında, System.String[]

Daha iyi yaşam umuduyla ABD'ye geçmek isteyen 10 bin 503 göçmen, Meksika sınırındaki Del Rio-Ciudad Acuna Uluslararası Köprüsü altında toplandı.

Daha iyi yaşam umuduyla ABD'ye geçmek isteyen 10 bin 503 göçmen, Meksika sınırındaki Del Rio-Ciudad Acuna Uluslararası Köprüsü altında toplandı. ABD Sınır Devriyesi bölgedeki personel sayısını arttırırken, sayıları her geçen gün artan göçmenler temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlanıyor.

ABD'nin Teksas eyaletiyle Meksika'nın Ciudad Acuna kentini birbirine bağlayan Del Rio-Ciudad Acuna Uluslararası Köprüsü, göçmen krizine sahne oldu. Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışan ve Rio Grande Nehrini yürüyerek geçen 10 bini aşkın göçmenin yolculuğu, sınırdaki köprüsünde yarıda kaldı. Del Rio Belediye Başkanı Bruno Lozano, günlerdir göçmen akınının sürdüğü köprü altında şu anda 10 bin 503 kişinin bulunduğunu açıkladı. Köprü altında derme çatma malzemelerden kamp kuran binlerce göçmen, yiyecek ve su sıkıntısı yaşarken, 37 derece sıcaklıkta bekleyen göçmenlerden bazıları temel ihtiyaç malzemeleri için Meksika'ya dönüyor. ABD Sınır Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, tesislere götürülmeyi bekleyen göçmenlerin işlem sürecini kolaylaştırmak için Del Rio'daki personel sayısını arttırıldığı duyuruldu.

Çoğunlukla Haitililerden oluşan göçmenlerin arasında Kübalılar, Venezuelalılar ve Nikaragualılar bulunuyor.

Biden yönetimine "göçmen" tepkisi giderek artıyor

ABD'de Çarşamba günü yayınlanan hükümet verilerine göre ABD makamları Ağustos ayında Meksika sınırında 195 binden fazla göçmen yakaladı. Sınırdaki göçmen akını 20 yılın en yüksek seviyelerinde seyrederken, Biden yönetimine Cumhuriyetçi cepheden yöneltilen eleştiriler giderek artıyor. Teksas Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz, göçmenlerin tutulduğu köprüye giderek Biden'a tepki gösterdi. Cruz, "Bu ortaya çıkan bir kriz. Bu insan yapımı bir kriz" ifadesini kullandı. Ocak ayında başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, görevi devraldığı eski Başkan Donald Trump'ın göçmenlere yönelik katı önlemlerinin çoğunu uygulamadan kaldırdı. Cumhuriyetçilerin yanı sıra göçmen yanlısı gruplar ve bazı Demokratlar da göçmenler için daha fazlasını yapmamakla eleştirdikleri Biden'ın politikalarının yasa dışı göçü teşvik ettiğini ifade ediyor. - TEKSAS

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sonora, Teksas, Rio, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD-Meksika sınırındaki insani kriz: 10 bini aşkın göçmen köprü altında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı 13:20 Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı Müge Anlı'yı ağlatan kavuşma! Evlatlık verilen adam, 33 yıl sonra 19 kardeşi ve ailesiyle buluştu 12:56 Müge Anlı'yı ağlatan kavuşma! Evlatlık verilen adam, 33 yıl sonra 19 kardeşi ve ailesiyle buluştu Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi 12:48 Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım 12:26 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş 12:12 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı 12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim 11:44 Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak 11:19 Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak

Son Dakika Haberleri
13:19 Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı
12:57 Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı
12:48 Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi
12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım
12:27 Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu
12:25 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
12:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada
12:08 Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal
12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı
11:41 Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor
Atıl araziler çörek otu tarlası oldu, çiftçinin yüzü güldü! Uşaklı üreticiler bu yıl 33 milyon lira gelir elde edecek Atıl araziler çörek otu tarlası oldu, çiftçinin yüzü güldü! Uşaklı üreticiler bu yıl 33 milyon lira gelir elde edecek         
13:39
Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı         
12:58
EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı         
12:52
Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım         
12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada         
12:14
Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal         
12:08
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı         
11:23
Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur         
11:16
Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek         
10:54
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı         
10:03
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı         
09:40
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu         
19:54
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak         
18:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 13:51:25. #1.11#
SON DAKİKA: ABD-Meksika sınırındaki insani kriz: 10 bini aşkın göçmen köprü altında - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement