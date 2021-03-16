ABD-Meksika sınırındaki yasa dışı göçmen hareketliliği son 20 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika

ABD-Meksika sınırındaki yasa dışı göçmen hareketliliği son 20 yılın en yüksek seviyesinde

16.03.2021 19:25
ABD-Meksika sınırındaki yasa dışı göçmen hareketliliği son 20 yılın en yüksek seviyesinde, System.String[]

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkenin Meksika sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışanların sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkenin Meksika sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışanların sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

ABD'de Joe Biden yönetiminin başa geçmesi ve eski Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına ördürdüğü duvara fonları kesmesinin ardından, sınırdaki göç hareketliliği sürüyor.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizin güneybatı sınırında son 20 yılda olduğundan daha fazla yasa dışı göçmenle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Mayorkas, sınıra gelen birçok yetişkini ve aileyi geri çevirdiklerini ancak refakatsiz çocukları geri çevirmediklerini vurgulayarak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin Amerikan halkının ve göçmenlerin sağlığının korunması politikası kapsamında sınırda güvenliği sağladıkları bilgisini paylaştı.

Joe Biden yönetiminin "Şimdi ABD'ye gelmenin zamanı değil." mesajını tekrarlayan Mayorkas, "Bize bir önceki yönetim (Trump yönetimi) tarafından tamamen dağıtılmış göçmen sistemini yeniden inşa etmek için zaman tanıyın." değerlendirmesini yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Bakanlığı, Joe Biden, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD-Meksika sınırındaki yasa dışı göçmen hareketliliği son 20 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Ramazan Özkan'dan 5 gündür haber alınamıyor Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı Rapid Wien'in Türk yıldızları Avusturya Milli Takımı'nı seçti Cardi B.'nin Türk müdürünün tavsiyesiyle şöhreti yakaladığı ortaya çıktı Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
F.Bahçe'de vahim tablo! Harcanan milyonlarca euroya karşı tek bir kupa bile kazanamadılar F.Bahçe'de vahim tablo! Harcanan milyonlarca euroya karşı tek bir kupa bile kazanamadılar         
19:21
Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı veren Erdoğan iki ülkeye yüklendi: Kimin eli kimin cebinde belli değil Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı veren Erdoğan iki ülkeye yüklendi: Kimin eli kimin cebinde belli değil         
19:03
Eski eşi tarafından sokak ortasında acımasızca dövülen kadın, korkunç anları anlattı Eski eşi tarafından sokak ortasında acımasızca dövülen kadın, korkunç anları anlattı         
18:46
Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı         
17:58
Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz         
17:12
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı         
15:19
Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu         
15:03
Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı         
14:33
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi         
14:19
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 19:35:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD-Meksika sınırındaki yasa dışı göçmen hareketliliği son 20 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei