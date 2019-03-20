Abd-Meksika Sınırını Geçen Bir Göçmen Daha Gözaltında Öldü
2 saat önce
Meksika sınırından ABD'ye geçen Meksikalı bir göçmen gözaltında öldü.
Meksika
sınırından ABD
'ye geçen Meksikalı bir göçmen gözaltında öldü.
ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, Meksika sınırından ABD'ye geçen ve 40 yaşında olduğu belirtilen Meksikalı bir göçmenin gözaltında hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD Gümrük ve Sınır Koruması'ndan yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan adamın Teksas
eyaletinin El Paso
kentinde Las Palmas
Tıp Merkezi'nde, karaciğer ve böbrek yetmezliği teşhisi konulduktan sonra öldüğünü açıkladı.
Yetkililer, hastanede ölen Meksika vatandaşının ölümüne ilişkin Mesleki Sorumluluk Ofisi tarafından inceleme başlatıldığını duyurdu. Genel Müfettiş İç Güvenlik Bürosu ise Meksika hükümetine bilgi verildiğini açıkladı.
40 yaşındaki Meksikalı göçmen ABD'de gözaltında hayatını kaybeden dördüncü kişi oldu. - TEKSAS
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:18 Kaynak: İHA
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