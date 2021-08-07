ABD, Mercer Street tankeri saldırısının sorumlusu olarak İran'ı işaret etti

ABD ordusu Merkez Komutanlığı (CENTCOM) dün yaptığı basın açıklamasında, Umman açıklarında saldırıya uğrayan Mercer Street adlı tanker soruşturmasının tamamlandığını ve İHA'lar ile yapılan saldırının sorumlusunun İran olduğunu belirtti.

ABD Merkez Komutanlığı basın açıklamasında, "Patlayıcı uzmanları, dikey bir dengeleyici (kanadın bir parçası) ve İran tek yönlü saldırı İHA'larından daha önce toplanan örneklerle neredeyse aynı olan iç bileşenler dahil bu üçüncü İHA'nın birkaç parçasını kurtarmayı başardı. İran kıyılarından saldırıların yerlerine kadar olan mesafe, belgelenmiş İran tek yönlü saldırı İHA'larının menzili içindeydi. Olay yerinde yapılan bir analizin ardından, malzemenin bir kısmı, daha fazla test ve doğrulama için Manama, Bahreyn'deki ABD Beşinci Filo karargahına ve ardından bir ABD ulusal laboratuvarına transfer edildi" ifadelerini kullandı.