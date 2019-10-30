ABD Merkez Bankası faiz indirirse ne olur?

Brexit draması ve ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik belirsizlikler canlılığını sürdürmeye devam ediyor. Öte yandan ekonomik ve siyasi sorunlar neticesinde Hong Kong, Şili, Lübnan ve Barselona'da başlayan sokak protestoları siyasi belirsizlikleri derinleştiriyor. Son iki toplantısında sigorta niteliğinde faiz indirimine gittiğini söyleyen FED, politika faiz oranını toplamda 50 baz puan düşürerek yüzde 1,75 - 2,00 bandına çekmişti. Bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde ABD ekonomisinden karışık sinyaller gelmeye devam ediyor.

PMI verileri ekonomide gerilemeye işaret ederken, perakende satış verisinde meydana gelen düşüş, imalat sektöründeki zayıflamanın ekonominin diğer alanlarına da sıçradığına dair güçlü sinyaller veriyor. Ekonomide büyümenin artık kendi kendini sürdüremez hale geldiği noktaya ekonomide ''tutunma hızı'' deniliyor. Piyasa analistleri, ABD ekonomisinin tutunma hızının tek motora düştüğünü onun da tüketici harcamaları olduğunu belirtiyor. ABD ekonomisinden gelen perakende satış ve tüketici güveni gibi verilerdeki gerilemeyle birlikte ABD ekonomisinde tehlike çanları çalıyor. Tüketicinin rolünün gerçekten büyük olduğu ABD ekonomisinde perakende satışlar reel ekonomideki canlılığı gösterdiği için iyi bir gösterge olma işlevi görüyor. Makro ekonomik verilerdeki bu olumsuz tablo FED'in bu yılki üçüncü faiz indirimi için dayanak oluşturuyor.

FED BUGÜNKÜ TOPLANTISINDA NE KARAR ALACAK?

Temmuz ayında sigorta niteliğinde faiz indirimlerine başlayan FED bu süreçte 50 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Geçen hafta gelen dayanıklı mal siparişleri, imalat PMI ve konut satış verilerindeki hayal kırıklıkları sonrası faiz indirim beklentileri %90 seviyelerine ulaştı. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD tarihinin en uzun büyüme serisi rekorunu kırsa da ekonomideki yavaşlama küresel resesyon endişelerini gideremiyor. Makroekonomik verilerin kötü gelmesi, küresel ekonomideki yavaşlama belirtileri ve ABD-Çin ticaret görüşmelerinden henüz somut bir sonuç alınamaması Fed'i faiz indirimine zorluyor. ABD Başkanı Trump ise FED toplantısı öncesinde FED'e yönelik açıklamalarına devam ederek baskısını yeniden artırmaya başladı. FED faiz kararını alırken Trump'ın politik baskısını da üzerinde hissedecek. Ekonomik konjonktür böyleyken kurum olarak FED'in bugünkü toplantısında piyasa beklentilerine paralel bir şekilde 25 baz puan daha faiz indirimine giderek, politika faizini yüzde 1,50-1,75 bandına çekmesini; Powell'ın bu toplantıyla beraber döngü ortası ayarlamasının şimdilik sonuna gelindiğini ve beklemeye geçtiklerini söylemesini beklemekteyiz. Son 3 faiz indirimi ile birlikte politika faiz oranı ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin altına gerilemesi ile birlikte FED piyasayı izlemeye geçecek. FED'in bugün vereceği faiz kararı sonrasında atacağı adımlar ve karar metninde vereceği mesajlar piyasalar tarafından takip edilecek.

Bazı piyasa analistlerine göre ise ilk kez Haziran ayında karar metnine giren büyümenin devamını sağlamaya uygun davranılacağı söylemi metinden çıkarılacak. Piyasalar tarafından merak edilen bir diğer konu da Fed'in parasal genişlemeye dair vereceği mesajlar olacak. Fed her ne kadar resmi bir şekilde duyurmasa da Eylül ayı toplantısından sonra piyasayı gecelik olarak fonlamaya başlamıştı. New York FED piyasalardaki volatiliteyi önlemek adına gecelik repo işlemleri ile yapacağı fonlama miktarını 75 milyar dolardan 120 milyar dolara çıkarmıştı. Fed'in kısa vadeli sabit faiz göstergesi OIS ise Ekim ayında alınacak 25 baz puanlık indirim kararı sonrasında aşağı yönlü risklerin devamı halinde bir sonraki indirimin 2020'nin ortalarında olacağını fiyatlıyor.