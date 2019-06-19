ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı olası S-400 yaptırımlarının detayları belli oldu

Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ABD'ye tepki gösterdi

İsmail Küçükkaya: İmamoğlu dün TRT'de çok daha iyiydi, TRT'dekiler soruları mı verdiler?