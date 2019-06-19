Son Dakika Haberleri: ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

53 dakika önce

ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2.50 seviyesinde tuttu.

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, System.String[]
ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2.50 seviyesinde tuttu. Fed, politika faizinde değişikliğe gitmedi. Buna göre federal fonlama oranı yüzde 2.25 - yüzde 2.50 aralığında kaldı. Faiz kararının 1'e karşı 9 oyla alındığı kaydedildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:26 Kaynak: İHA
Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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