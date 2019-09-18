Son Dakika Haberleri: ABD Merkez Bankası faiz oranlarını ikinci kez 0,25 indirdi
BBC
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ABD Merkez Bankası faiz oranlarını ikinci kez 0,25 indirdi

36 dakika önce

Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz oranlarında 0,25'lik indirime gitti.

ABD Merkez Bankası faiz oranlarını ikinci kez 0,25 indirdi, System.String[]

Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz oranlarında 0,25'lik indirime gitti. Merkez bankası fonlama faiz oranı yüzde 1,75-2 aralığına çekildi.

FED, faiz indirimi kararının nedenini "belirsizlikler"e bağladı.

Bu son iki aydan daha az bir zamanda yapılan ikinci faiz indirimi oldu. Temmuz ayı sonunda da faizlerde 0,25'lik indirime gidilerek merkez bankası fonlama faiz oranı 2.00 - 2.25 aralığına çekilmişti.

Bu, 2008'den bu yana yapılan ilk kez faiz indirimi olmuştu.

FED'in bu kararı, ABD ekonomisini canlandırmayı ve enflasyonu yüzde 2 hedefine yaklaştırmayı hedefliyor.

Faiz indiriminin etkileri

Faiz indirimi kararını destekleyenler, bu hamlenin Amerikan ekonomisini canlandıracağını söylüyor.

Karşıtları ise, faiz indiriminin ekonomiye yardımcı olmayacağını ve FED'in, büyük bir faiz indirimi talep eden Başkan Donald Trump'ın baskısına boyun eğdiğini belirtiyor.

Faizlerin indirilmesi, işletmeler ve tüketiciler için kredi alımını daha ucuz kılıyor.

ABD'deki faiz indiriminin bütün ülkeler üzerinde de etkisi olması bekleniyor. Zira FED'in herhangi bir hamlesi Amerikan ekonomisini olumsuz etkilerse bunun sonuçlarının diğer ülkelerde de hissedileceği belirtiliyor.

Ayrıca FED'in faiz politikası döviz kurlarını, faiz oranlarını ve uluslararası yatırım akışlarını da etkilediğinden, genel olarak finans piyasaları üzerinde de etkide bulunacağı ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:29 
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