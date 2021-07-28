ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi.

FAİZ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Temmuz ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.

2023'ÜN SONUNA KADAR İKİ ARTIŞ SİNYALİ

Fed, Haziran toplantısında da faizi sabit tutmuş ancak 2023'ün sonuna kadar iki artış beklediklerinin sinyalini vermişti. Fed aynı zamanda istihdam ve enflasyonda önemli ilerleme kaydedilene kadar aylık 120 milyar dolarlık varlık alımlarına devam etme sözü vermişti.