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ABD Merkez Bankası Fed'den piyasaları desteklemek için sınırsız varlık alımı
6 saat önce
ABD Merkez Bankası (Fed) ekonomiye destek sağlamak için yeni tedbirler açıkladı. Ekonominin ciddi aksamalarla karşılaştığı belirtilen açıklamada, iş kayıplarının sınırlandırılması ve hızlı toparlanmanın sağlanması için kamu ve özel sektörde sert tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.
ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomiye destek sağlamak amacıyla sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıkladı.
Fed'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde önemli zorluklara neden olduğuna dikkati çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:46
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