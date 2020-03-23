ABD Merkez Bankası Fed'den piyasaları desteklemek için sınırsız varlık alımı

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomiye destek sağlamak amacıyla sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıkladı.



Fed'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde önemli zorluklara neden olduğuna dikkati çekildi.