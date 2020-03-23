ABD Merkez Bankası Fed'den piyasaları desteklemek için sınırsız varlık alımı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Merkez Bankası Fed'den piyasaları desteklemek için sınırsız varlık alımı - Son Dakika Dünya

ABD Merkez Bankası Fed'den piyasaları desteklemek için sınırsız varlık alımı

6 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) ekonomiye destek sağlamak için yeni tedbirler açıkladı. Ekonominin ciddi aksamalarla karşılaştığı belirtilen açıklamada, iş kayıplarının sınırlandırılması ve hızlı toparlanmanın sağlanması için kamu ve özel sektörde sert tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

ABD Merkez Bankası Fed'den piyasaları desteklemek için sınırsız varlık alımı, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomiye destek sağlamak amacıyla sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıkladı.


Fed'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde önemli zorluklara neden olduğuna dikkati çekildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:46 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler         
20:00
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı         
18:45
KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı         
18:24
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı         
14:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti         
14:20
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar         
12:19
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 00:23:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Merkez Bankası Fed'den piyasaları desteklemek için sınırsız varlık alımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]