ABD Merkez Bankası Faiz Artırdı

FED, politika faizini 75 puan artırırken faizler yüzde 1,50-1,75 seviyesinden yüzde 2,25-2,50 seviyesine yükseldi. Haziran ve Temmuz toplantılarında yapılan toplam 150 baz puanlık faiz artışı 1980'lerin başından bu yana en sert sıkılaşma hamlesi olarak değerlendirildi.

Kaynak: ANKA

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