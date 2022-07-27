ABD Merkez Bankası Faiz Artırdı - Son Dakika
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ABD Merkez Bankası Faiz Artırdı

27.07.2022 21:26
ABD Merkez Bankası Faiz Artırdı

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, faizi oranını 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-3,25’e yükseltti.

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. Buna göre banka faizi oranını 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-3,25'e yükseltti.

ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını artırdı. Karar oybirliğiyle alındı.

FED, politika faizini 75 puan artırırken faizler yüzde 1,50-1,75 seviyesinden yüzde 2,25-2,50 seviyesine yükseldi. Haziran ve Temmuz toplantılarında yapılan toplam 150 baz puanlık faiz artışı 1980'lerin başından bu yana en sert sıkılaşma hamlesi olarak değerlendirildi.

YORUMLAR
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti. ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gitti. ABD'de politika faizi %2.25-2.50 aralığına yükseltildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gitti. ABD'de politika faizi %2.25-2.50 aralığına yükseltildi.
Kaynak: ANKA

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