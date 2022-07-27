ABD Merkez Bankası Faiz Artırdı

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. Buna göre banka faizi oranını 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-3,25'e yükseltti.
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını artırdı. Karar oybirliğiyle alındı.
FED, politika faizini 75 puan artırırken faizler yüzde 1,50-1,75 seviyesinden yüzde 2,25-2,50 seviyesine yükseldi. Haziran ve Temmuz toplantılarında yapılan toplam 150 baz puanlık faiz artışı 1980'lerin başından bu yana en sert sıkılaşma hamlesi olarak değerlendirildi.
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